НАПК нашло у чиновников незадекларированное имущество на 358 млн грн

Больше всего незадекларированных средств нашли у депутата Ужгородского горсовета

Больше всего незадекларированных средств нашли у депутата Ужгородского горсовета

Фото: flickr

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило у чиновников незадекларированного имущества на 358 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В агентстве отмечают, что среди топ-нарушителей находятся бывший министр и местные депутаты. Наибольшую сумму недостоверных сведений обнаружили в следующих декларантов:

95,3 млн грн - Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета;

60,4 млн грн - Виктор Андреев, первый заместитель Председателя Шевченковской РГА в Киеве;

34,6 млн грн и 29,6 млн грн (в декларациях за 2018 и 2019 годы соответственно) - Игорь Насалик, бывший Министр энергетики и угольной промышленности;

27,4 млн грн - Олег Етнарович, депутат Одесского городского совета;

19,1 млн грн - Елена Глинкина, депутат Тарасовского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области;

9,3 млн грн - Василий Коротецкий, начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции;

8,2 млн грн - Валерий Клок, директор ГП "Сельскохозяйственное предприятие "Александровское";

5,5 млн грн - Александр Холин, директор филиала ГП "Укргосстройэкспертиза" в Херсонской области;

4,1 млн грн - Сергей Николайчук, бывший заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

3,7 млн грн - Джемма Куценко, начальник юридического отдела ГУ Государственной казначейской службы в Киевской области;

3,5 млн грн - Юрий Яремчук, депутат Винницкого областного совета;

3,5 млн грн - Михаил Гульчий, начальник Управления Государственной казначейской службы в Тисменицком районе Ивано-Франковской области;

2,9 млн грн - Юрий Дремин, депутат Вышгородского районного совета Киевской области;

2,6 млн грн и 2,4 млн грн (в декларациях за 2018 и 2019 годы соответственно) - Сергей Бессараб, Министр по делам ветеранов.

По результатам проверок НАПК направило в НАБУ, ГБР и Нацполицию 42 выводы об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Кроме того, НАПК составило и направило в суд три протокола об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

Напомним, НАПК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий.