16:11  23 сентября
Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет
17:48  23 сентября
ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко
17:52  23 сентября
Глава админсуда Харькова, которую поймали на взятке, ушла на больничный
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 17:37 4

НАПК нашло у чиновников незадекларированное имущество на 358 млн грн

23 сентября 2020, 17:37 4
Читайте також українською мовою
Больше всего незадекларированных средств нашли у депутата Ужгородского горсовета
Больше всего незадекларированных средств нашли у депутата Ужгородского горсовета
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило у чиновников незадекларированного имущества на 358 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В агентстве отмечают, что среди топ-нарушителей находятся бывший министр и местные депутаты. Наибольшую сумму недостоверных сведений обнаружили в следующих декларантов:

  • 95,3 млн грн - Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета;
  • 60,4 млн грн - Виктор Андреев, первый заместитель Председателя Шевченковской РГА в Киеве;
  • 34,6 млн грн и 29,6 млн грн (в декларациях за 2018 и 2019 годы соответственно) - Игорь Насалик, бывший Министр энергетики и угольной промышленности;
  • 27,4 млн грн - Олег Етнарович, депутат Одесского городского совета;
  • 19,1 млн грн - Елена Глинкина, депутат Тарасовского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области;
  • 9,3 млн грн - Василий Коротецкий, начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции;
  • 8,2 млн грн - Валерий Клок, директор ГП "Сельскохозяйственное предприятие "Александровское";
  • 5,5 млн грн - Александр Холин, директор филиала ГП "Укргосстройэкспертиза" в Херсонской области;
  • 4,1 млн грн - Сергей Николайчук, бывший заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • 3,7 млн грн - Джемма Куценко, начальник юридического отдела ГУ Государственной казначейской службы в Киевской области;
  • 3,5 млн грн - Юрий Яремчук, депутат Винницкого областного совета;
  • 3,5 млн грн - Михаил Гульчий, начальник Управления Государственной казначейской службы в Тисменицком районе Ивано-Франковской области;
  • 2,9 млн грн - Юрий Дремин, депутат Вышгородского районного совета Киевской области;
  • 2,6 млн грн и 2,4 млн грн (в декларациях за 2018 и 2019 годы соответственно) - Сергей Бессараб, Министр по делам ветеранов.

По результатам проверок НАПК направило в НАБУ, ГБР и Нацполицию 42 выводы об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Кроме того, НАПК составило и направило в суд три протокола об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

Напомним, НАПК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий.

НАПК проверки декларации нарушение коррупция депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Силовики прикрыли схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн
23 сентября 2020, 14:36
САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда
23 сентября 2020, 13:20
Мэр Кропивницкого Райкович стал богаче почти на три миллиона гривен
22 сентября 2020, 19:27
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »