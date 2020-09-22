Мэр Кропивницкого Райкович стал богаче почти на три миллиона гривен

Андрей Райкович уже в седьмой раз с начала года меняет свою декларацию о доходах

Андрей Райкович уже в седьмой раз с начала года меняет свою декларацию о доходах

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович внес изменения в свою декларацию из-за получения 2,7 млн грн дохода.

Новая декларация появилась в едином государственном реестре электронных деклараций сегодня, 22 сентября, пишет RegioNews Мэр получил денежные средства от ООО "Миа-люкс", бенефенциаром которого он является. Также учредителями фирмы являются Галина Васильевна Райкович и дочь Андрея Райковича Наталья Андреевна Щербина. Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. В целом же с января мэр подал еще шесть деклараций об изменениях в имущественном состоянии. В частности, в январе городской голова обогатился на три миллиона гривен. В феврале Андрей Райкович получил роялти от предприятия ООО "Миа-люкс" в размере 900 тысяч грн. Еще 900 тысяч грн поступили от частного предприятия "Аркадор". По данным системы Clarity-project, основоположником предприятия с уставным капиталом в размере 6 млн грн является Андрей Райкович. В апреле доходы мэра выросли еще на 2,8 млн грн, которые он получил от ООО "Миа-люкс". В июне этого года мэр Кропивницкого обогатился почти на 3 миллиона. В июле Райкович указал, что получил роялти от предприятия ООО "Миа-люкс" в размере 2,6 млн грн. В августе состояние Андрея Райковича выросли почти на три миллиона гривен. Напомним, сегодня же стало известно, что мэр Кропивницкого Райкович будет баллотироваться на второй срок.

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