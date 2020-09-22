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22 сентября 2020, 19:27 3

Мэр Кропивницкого Райкович стал богаче почти на три миллиона гривен

22 сентября 2020, 19:27 3
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Андрей Райкович уже в седьмой раз с начала года меняет свою декларацию о доходах
Андрей Райкович уже в седьмой раз с начала года меняет свою декларацию о доходах
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Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович внес изменения в свою декларацию из-за получения 2,7 млн грн дохода.

Новая декларация появилась в едином государственном реестре электронных деклараций сегодня, 22 сентября, пишет RegioNews

Мэр получил денежные средства от ООО "Миа-люкс", бенефенциаром которого он является. Также учредителями фирмы являются Галина Васильевна Райкович и дочь Андрея Райковича Наталья Андреевна Щербина.

Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

В целом же с января мэр подал еще шесть деклараций об изменениях в имущественном состоянии.

В частности, в январе городской голова обогатился на три миллиона гривен.

В феврале Андрей Райкович получил роялти от предприятия ООО "Миа-люкс" в размере 900 тысяч грн. Еще 900 тысяч грн поступили от частного предприятия "Аркадор". По данным системы Clarity-project, основоположником предприятия с уставным капиталом в размере 6 млн грн является Андрей Райкович.

В апреле доходы мэра выросли еще на 2,8 млн грн, которые он получил от ООО "Миа-люкс".

В июне этого года мэр Кропивницкого обогатился почти на 3 миллиона.

В июле Райкович указал, что получил роялти от предприятия ООО "Миа-люкс" в размере 2,6 млн грн.

В августе состояние Андрея Райковича выросли почти на три миллиона гривен.

Напомним, сегодня же стало известно, что мэр Кропивницкого Райкович будет баллотироваться на второй срок.

Кропивницкий Андрей Райкович мэр декларации доходы
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