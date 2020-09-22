Мэр Кропивницкого Райкович стал богаче почти на три миллиона гривен
Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович внес изменения в свою декларацию из-за получения 2,7 млн грн дохода.
Новая декларация появилась в едином государственном реестре электронных деклараций сегодня, 22 сентября, пишет RegioNews
Мэр получил денежные средства от ООО "Миа-люкс", бенефенциаром которого он является. Также учредителями фирмы являются Галина Васильевна Райкович и дочь Андрея Райковича Наталья Андреевна Щербина.
Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
В целом же с января мэр подал еще шесть деклараций об изменениях в имущественном состоянии.
В частности, в январе городской голова обогатился на три миллиона гривен.
В феврале Андрей Райкович получил роялти от предприятия ООО "Миа-люкс" в размере 900 тысяч грн. Еще 900 тысяч грн поступили от частного предприятия "Аркадор". По данным системы Clarity-project, основоположником предприятия с уставным капиталом в размере 6 млн грн является Андрей Райкович.
В апреле доходы мэра выросли еще на 2,8 млн грн, которые он получил от ООО "Миа-люкс".
В июне этого года мэр Кропивницкого обогатился почти на 3 миллиона.
В июле Райкович указал, что получил роялти от предприятия ООО "Миа-люкс" в размере 2,6 млн грн.
В августе состояние Андрея Райковича выросли почти на три миллиона гривен.
Напомним, сегодня же стало известно, что мэр Кропивницкого Райкович будет баллотироваться на второй срок.