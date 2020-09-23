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23 сентября 2020, 15:08 6

Кабмин согласовал ряд кадровых назначений в регионах

23 сентября 2020, 15:08 6
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Согласовали заместителей глав четырех ОГА
Согласовали заместителей глав четырех ОГА
Фото из открытых источников
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Правительство согласовал назначение заместителей глав ОГА в Запорожской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В частности согласованы назначения:

  • Кардаша Виталия Анатольевича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
  • Жалдака Валерия Александровича - первым заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.
  • Шеремета Сергея Викторовича - заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.
  • Решетилова Георгия Александровича - первым заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации.
  • Бабича Богдана Юрьевича - заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: назначить (проектами распоряжений Кабинета...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 23 сентября 2020 г.

Напомним, ранее Полтавщина, Запорожье и Херсонщина получили новых прокуроров области .

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