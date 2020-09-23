Кабмин согласовал ряд кадровых назначений в регионах

Согласовали заместителей глав четырех ОГА

Согласовали заместителей глав четырех ОГА

Фото из открытых источников

Правительство согласовал назначение заместителей глав ОГА в Запорожской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В частности согласованы назначения:

Кардаша Виталия Анатольевича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

Жалдака Валерия Александровича - первым заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Шеремета Сергея Викторовича - заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Решетилова Георгия Александровича - первым заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации.

Бабича Богдана Юрьевича - заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.

Напомним, ранее Полтавщина, Запорожье и Херсонщина получили новых прокуроров области .