Кабмин согласовал ряд кадровых назначений в регионах
Согласовали заместителей глав четырех ОГА
Согласовали заместителей глав четырех ОГА
Правительство согласовал назначение заместителей глав ОГА в Запорожской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.
В частности согласованы назначения:
- Кардаша Виталия Анатольевича - заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
- Жалдака Валерия Александровича - первым заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.
- Шеремета Сергея Викторовича - заместителем председателя Кировоградской областной государственной администрации.
- Решетилова Георгия Александровича - первым заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации.
- Бабича Богдана Юрьевича - заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.
На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: назначить (проектами распоряжений Кабинета...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 23 сентября 2020 г.
Напомним, ранее Полтавщина, Запорожье и Херсонщина получили новых прокуроров области .
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