В Запорожской ОГА анонсировали сокращение количества работников
Больше всего чиновников уволят из департамента здравоохранения
Больше всего чиновников уволят из департамента здравоохранения
С 1 октября в подразделениях Запорожской областной государственной администрации запланировано сокращение штатной численности работников.
Об этом говорится в распоряжении председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина, передает RegioNews.
В частности, сократить штатную численность планируют в департаментах здравоохранения, агропромышленного развития и защиты окружающей среды, промышленности и развития инфраструктуры, а также образования и науки.
Больше всего работников - 11, уволят из департамента здравоохранения Запорожской ОГА. Всего сократят 29 штатных единиц.
Напомним, в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.
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