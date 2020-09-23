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23 сентября 2020, 12:32 5

В Запорожской ОГА анонсировали сокращение количества работников

23 сентября 2020, 12:32 5
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Больше всего чиновников уволят из департамента здравоохранения
Больше всего чиновников уволят из департамента здравоохранения
Фото: zoda.gov.ua
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С 1 октября в подразделениях Запорожской областной государственной администрации запланировано сокращение штатной численности работников.

Об этом говорится в распоряжении председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина, передает RegioNews.

В частности, сократить штатную численность планируют в департаментах здравоохранения, агропромышленного развития и защиты окружающей среды, промышленности и развития инфраструктуры, а также образования и науки.

Больше всего работников - 11, уволят из департамента здравоохранения Запорожской ОГА. Всего сократят 29 штатных единиц.

Напомним, в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.

увольнение чиновники ОГА Запорожье Виталий Боговин
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