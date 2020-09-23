В Запорожской ОГА анонсировали сокращение количества работников

Больше всего чиновников уволят из департамента здравоохранения

Больше всего чиновников уволят из департамента здравоохранения

Фото: zoda.gov.ua

С 1 октября в подразделениях Запорожской областной государственной администрации запланировано сокращение штатной численности работников.

Об этом говорится в распоряжении председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина, передает RegioNews.

В частности, сократить штатную численность планируют в департаментах здравоохранения, агропромышленного развития и защиты окружающей среды, промышленности и развития инфраструктуры, а также образования и науки.

Больше всего работников - 11, уволят из департамента здравоохранения Запорожской ОГА. Всего сократят 29 штатных единиц.

Напомним, в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.