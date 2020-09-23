В Украине увеличат штрафы за нарушение пожарной безопасности

Предлагается увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен

Предлагается увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, недопустимо, когда из-за пожаров, которые наносят ущерб в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.

"Путем установления штрафов, мы предлагаем изменить эту ситуацию. Их (штрафы, - ред.) необходимо увеличить в разы: мы предлагаем от 510 до 10 000 гривен", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине за угон авто будут сажать в тюрьму.