С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано
В течение текущих суток, 22 сентября, в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 15 домов, на 15 объектах работы еще продолжаются.
Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 8 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 22 сентября 2020 г.
Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.