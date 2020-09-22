С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано

Режим тишины сохраняется в полной мере

Режим тишины сохраняется в полной мере

Фото: Facebook

В течение текущих суток, 22 сентября, в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 15 домов, на 15 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 8 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.