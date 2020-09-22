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С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано
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22 сентября 2020, 17:54 4

С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано

22 сентября 2020, 17:54 4
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Режим тишины сохраняется в полной мере
Режим тишины сохраняется в полной мере
Фото: Facebook
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В течение текущих суток, 22 сентября, в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 15 домов, на 15 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 8 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 22 сентября 2020 г.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Донбасс ООС минирование обстрелы штаб ГСЧС
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