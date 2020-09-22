В Киеве наконец-то ликвидировали пожар на мусорной свалке

К ликвидации были привлечены 26 пожарных, 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники

К ликвидации были привлечены 26 пожарных, 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники

Рixabay

Сегодня, 22 сентября, в Дарницком районе Киева спасатели потушили пожар на свалке.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, пожар удалось ликвидировать в 16:12. Он сопровождался тлением отдельных очагов мусора, а также возгоранием торфа, из-за чего в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление.

В течение двух суток спасатели проливали все очаги тления. Наибольшая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Кроме того, с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов осуществлялся подвоз земли для засыпки очагов возгорания.

Напомним, в понедельник в Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке 20 сентября, перекинулся на торфяники.