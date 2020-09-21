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С начала суток на Донбассе зафиксировали три обстрела
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21 сентября 2020, 17:43 2

С начала суток на Донбассе зафиксировали три обстрела

21 сентября 2020, 17:43 2
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Боевых потерь среди украинских военных нет
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неподалеку Марьинки враг провоцировал наших военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Кроме того, неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксировано в районе населенного пункта Водяное.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Спасатели Объединенных сил в течение суток отремонтировали 3 дома, на 8 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминирован почти 2 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 14 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сутками ранее зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Донбасс ООС военные обстрелы штаб ГСЧС
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