С начала суток на Донбассе зафиксировали три обстрела

Боевых потерь среди украинских военных нет

Боевых потерь среди украинских военных нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неподалеку Марьинки враг провоцировал наших военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Кроме того, неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксировано в районе населенного пункта Водяное.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Спасатели Объединенных сил в течение суток отремонтировали 3 дома, на 8 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминирован почти 2 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 14 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что сутками ранее зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.