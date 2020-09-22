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22 сентября 2020, 17:38 3

У жителя Ровенской области второй раз за 4 месяца изъяли незаконный янтарь

22 сентября 2020, 17:38 3
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Также злоумышленник использовал оборудование для его обработки
Также злоумышленник использовал оборудование для его обработки
Фото: прокуратура
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українською мовою

В Ровенской области правоохранители изъяли у местного жителя более полсотни килограммов янтаря.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что это уже второй обыск в его доме. 11 июня у него изъяли 76,6 кг камней янтаря, которые он тоже хранил по месту жительства.

В ходе проведения санкционированного обыска 22 сентября в доме и домовладении следователями изъято более 58 кг необработанного камня янтаря-сырца, а также изделия из него и 9 единиц оборудования для обработки янтаря", - сообщают правоохранители.

По информации полиции, общая ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет четверть миллиона гривен.

В прокуратуре Ровенской области отметили, что следователи полиции уже открыли уголовное производство.

Напомним, пограничники Черновицкого отряда обнаружили в микроавтобусе янтарь на полмиллиона гривен.

обыск полиция задержание Ровно янтарь
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