У жителя Ровенской области второй раз за 4 месяца изъяли незаконный янтарь

Также злоумышленник использовал оборудование для его обработки

Также злоумышленник использовал оборудование для его обработки

Фото: прокуратура

В Ровенской области правоохранители изъяли у местного жителя более полсотни килограммов янтаря.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что это уже второй обыск в его доме. 11 июня у него изъяли 76,6 кг камней янтаря, которые он тоже хранил по месту жительства.

В ходе проведения санкционированного обыска 22 сентября в доме и домовладении следователями изъято более 58 кг необработанного камня янтаря-сырца, а также изделия из него и 9 единиц оборудования для обработки янтаря", - сообщают правоохранители.

По информации полиции, общая ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет четверть миллиона гривен.

В прокуратуре Ровенской области отметили, что следователи полиции уже открыли уголовное производство.

Напомним, пограничники Черновицкого отряда обнаружили в микроавтобусе янтарь на полмиллиона гривен.