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22 сентября 2020, 13:32 2

Полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО

22 сентября 2020, 13:32 2
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Фото: Нацполиция
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Возле следственного изолятора на улице Дегтяревской правоохранители задержали 32-летнего мужчину у которого обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители установили, что задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО.

Уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с предположительно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Уже установлено, что он ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону элитных автомобилей.

наркотики СИЗО преступление полиция дрон
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