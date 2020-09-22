Полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО

Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: Нацполиция

Возле следственного изолятора на улице Дегтяревской правоохранители задержали 32-летнего мужчину у которого обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Правоохранители установили, что задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. Уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении. Полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с предположительно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Уже установлено, что он ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Напомним, в Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону элитных автомобилей.

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