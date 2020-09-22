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22 сентября 2020, 14:38 12

Главный патрульный Донецкой области хранил в кабинете склад боеприпасов

22 сентября 2020, 14:38 12
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Фото: Facebook
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области в незаконном хранении боеприпасов.

Об этом сообщает пресслжба ГБР, передает RegioNews.

В частности, по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев правоохранители задержали участников преступной группировки.

В нее входили командир взвода роты тактико-оперативного реагирования Нацполиции и трое патрульных.

Правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции, во время которых в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения", - говорится в сообщении.

Начальнику патрульной полиции в Донецкой области было выдвинуто подозрение в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО.

ГБР патрульная полиция задержание Донецкая область Боеприпасы
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