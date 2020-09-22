Главный патрульный Донецкой области хранил в кабинете склад боеприпасов
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области в незаконном хранении боеприпасов.
Об этом сообщает пресслжба ГБР, передает RegioNews.
В частности, по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев правоохранители задержали участников преступной группировки.
В нее входили командир взвода роты тактико-оперативного реагирования Нацполиции и трое патрульных.
Правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции, во время которых в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения", - говорится в сообщении.
Начальнику патрульной полиции в Донецкой области было выдвинуто подозрение в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
Напомним, полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО.