В Киеве разоблачили "схему" хищения 20 млн гривен госсредств во время ремонта теннисных кортов
Силовики разоблачили "схему" хищения государственных средств во время реконструкции госимущества, а именно во время ремонта теннисных кортов через злоупотребление и подделку документов должностными лицами.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Так, в 2018 году должностные лица госпредприятия при проведении госзакупок по капитальному ремонту зданий и теннисных кортов "помогли" в победе конкретной коммерческой структуре. Затем был осуществлен перерасчет предоплаты в ее пользу в размере более 49 миллионов гривен, что составляет 100%.
В результате преступной деятельности должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму свыше 20 миллионов гривен, что подтверждено экспертным заключением", - говорится в сообщении.
Экс-руководителю госпредприятия и директора коммерческой структуры сообщили о подозрении в ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО.