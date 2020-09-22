В Киеве разоблачили "схему" хищения 20 млн гривен госсредств во время ремонта теннисных кортов

Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: Нацполиция

Силовики разоблачили "схему" хищения государственных средств во время реконструкции госимущества, а именно во время ремонта теннисных кортов через злоупотребление и подделку документов должностными лицами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, в 2018 году должностные лица госпредприятия при проведении госзакупок по капитальному ремонту зданий и теннисных кортов "помогли" в победе конкретной коммерческой структуре. Затем был осуществлен перерасчет предоплаты в ее пользу в размере более 49 миллионов гривен, что составляет 100%.

В результате преступной деятельности должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму свыше 20 миллионов гривен, что подтверждено экспертным заключением", - говорится в сообщении.

Экс-руководителю госпредприятия и директора коммерческой структуры сообщили о подозрении в ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО.