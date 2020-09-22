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22 сентября 2020, 12:09 3

Пограничники Черновицкого отряда обнаружили в микроавтобусе янтарь на полмиллиона гривен

22 сентября 2020, 12:09 3
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Также изъят автомобиль, который был оценен в 600 тысяч гривен
Также изъят автомобиль, который был оценен в 600 тысяч гривен
Фото: dpsu.gov.ua
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В пункте пропуска “Порубное” на границе с Румынией пограничники обнаружили в микроавтобусе 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Порубное", во время общего осмотра микроавтобуса марки Mercedes обнаружены необработанные камни желто-коричневого цвета весом 20,3 кг. Кроме того, 35-летний буковинец пытался скрыто провезти 505 изделий из янтаря общим весом 6,4 кг", - сказано в сообщении.

Камни и изделия были скрыты в полости передней панели салона водителя, в шахте подачи воздуха и в нише для аккумуляторной батареи автомобиля. Найденный товар изъят и оценен в более 538 тысяч гривен.

Напомним, в Житомирской области конфисковали почти 10 тонн янтаря.

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