"Формулу Штайнмайера" планируют включить в закон об особом статусе Донбасса

Сейчас идет обсуждение формулировок закона

Сейчас идет обсуждение формулировок закона

Фото: из открытых источников

По словам народного депутата Украины и представителя страны в политической подгруппе ТКГ Андрея Костина, так называемая "формула Штайнмайера" станет частью закона об особом статусе Донбасса и сейчас обсуждается, какие именно статьи закона будут изменены.

Как передает RegioNews, об этом Костин рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Мы согласились на то, что "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права",- сказал Костин.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может выполнить условия "формулы Штайнмайера", если это будет отвечать ее интересам.

При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от "формулы Штайнмайера", и назвал ее сложной для реализации на практике.

Ранее сообщалось, что советник Ермака утверждает, что назначить Фокина в ТКГ предложил Кравчук.