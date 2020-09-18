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18 сентября 2020, 08:14 2

Ситуация на Донбассе: боевики устроили очередную провокацию

18 сентября 2020, 08:14 2
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Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал
Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал
Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования боевиков один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины продолжают неукоснительно придерживаться режима прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, одну вражескую провокацию со стрелкового оружия зафиксировано у Новогригорьевки. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Как отмечают в штабе ООС, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

От начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника.

Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме", - отмечают в штабе.

Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ОРДЛО ООС война военная техника оружие боевики
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