Правоохранители расследуют 10 дел за манипуляции с изменением избирательного адреса

Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 дела по нарушениям избирательного процесса

Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 дела по нарушениям избирательного процесса

Фото: Нацполиция

За манипуляции с изменением избирательного адреса полиция расследует десять уголовных производств. Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 дела по нарушениям избирательного процесса, из них 9 - по факту подкупа избирателей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам Клименко, с 5 сентября ситуационные центры Нацполиции и регионов перевели на усиленный режим работы. На сегодня зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Мощным фактором для осуществления махинаций с результатами голосования является использование упрощенного механизма изменения избирательного адреса... Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам", - сообщил глава НПУ.

По его словам, из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей на отдельных адресах избирательных участках.

Клименко также напомнил, что до 25 сентября все руководители территориальных подразделений полиции должны разработать четкие расчеты привлечения личного состава во время местных выборов и утвердить операционные планы.

Напомним, за прошедшие сутки правоохранители открыли еще 4 уголовных дела за нарушение избирательного законодательства.