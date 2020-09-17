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17 сентября 2020, 13:53 2

Правоохранители открыли еще 4 уголовных дела за нарушение избирательного законодательства

17 сентября 2020, 13:53 2
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Больше всего правонарушений было зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях
Больше всего правонарушений было зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях
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За сутки в полицию поступило 23 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Полицейские открыли четыре уголовных производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Больше всего сообщений о нарушениях законодательства зафиксировано в Киевской области - 4, в Днепропетровской - 3 , по 2 - в Луганской, Одесской, Черкасской и Полтавской, по 1 - в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой областях и в городе Киеве.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о четырех уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября полицейские открыли еще два уголовных дела за нарушение избирательного процесса.

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