10:17  13 сентября
В Украине зарегистрировали 2476 новых больных коронавирусом
12:10  13 сентября
Максим Степанов раскритиковал городскую власть Днепра за концерт ко Дню города
09:57  13 сентября
В зоне ООС сохраняется тишина – штаб
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2020, 14:50 2

В Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ

13 сентября 2020, 14:50 2
Читайте також українською мовою
Также нападающие разгромили общественную приемную нардепа от ОПЗЖ Владимира Мороза
Также нападающие разгромили общественную приемную нардепа от ОПЗЖ Владимира Мороза
Фото: ОПЗЖ
Читайте також
українською мовою

В городе Курахово Донецкой области совершено разбойное нападение на региональный партийный офис и приемную народного депутата Владимира Мороза.

Об этом сообщили на сайте партии "Оппозиционная Платформа – за Жизнь", пишет RegioNews.

В партии считают, что этой акцией накануне выборов преступники пытались запугать местных активистов и парализовать деятельность партийного представительства,

Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает нападение на свой партийный офис как еще один способ Зе-власти и ее союзников-радикалов сорвать демократические выборы в местные советы на Донбассе", - сообщили в партии.

Напомним, 11 сентября во Львовской области напали на приемную нардепа Олега Синютки .

Донецкая область ОПЗЖ нардеп нападение Разбой
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
НАБУ задержали на взятке помощника нардепа от "Слуги народа" Юрченко – Гео Лерос
13 сентября 2020, 13:03
На Львовщине мужчина с ножом напал на пограничника
11 сентября 2020, 15:39
Во Львовской области напали на приемную нардепа Олега Синютки
11 сентября 2020, 14:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »