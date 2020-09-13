В Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ

Также нападающие разгромили общественную приемную нардепа от ОПЗЖ Владимира Мороза

Также нападающие разгромили общественную приемную нардепа от ОПЗЖ Владимира Мороза

Фото: ОПЗЖ

В городе Курахово Донецкой области совершено разбойное нападение на региональный партийный офис и приемную народного депутата Владимира Мороза.

Об этом сообщили на сайте партии "Оппозиционная Платформа – за Жизнь", пишет RegioNews.

В партии считают, что этой акцией накануне выборов преступники пытались запугать местных активистов и парализовать деятельность партийного представительства,

Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает нападение на свой партийный офис как еще один способ Зе-власти и ее союзников-радикалов сорвать демократические выборы в местные советы на Донбассе", - сообщили в партии.

Напомним, 11 сентября во Львовской области напали на приемную нардепа Олега Синютки .