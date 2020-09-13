В Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ
Также нападающие разгромили общественную приемную нардепа от ОПЗЖ Владимира Мороза
Также нападающие разгромили общественную приемную нардепа от ОПЗЖ Владимира Мороза
В городе Курахово Донецкой области совершено разбойное нападение на региональный партийный офис и приемную народного депутата Владимира Мороза.
Об этом сообщили на сайте партии "Оппозиционная Платформа – за Жизнь", пишет RegioNews.
В партии считают, что этой акцией накануне выборов преступники пытались запугать местных активистов и парализовать деятельность партийного представительства,
Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает нападение на свой партийный офис как еще один способ Зе-власти и ее союзников-радикалов сорвать демократические выборы в местные советы на Донбассе", - сообщили в партии.
Напомним, 11 сентября во Львовской области напали на приемную нардепа Олега Синютки .
НАБУ задержали на взятке помощника нардепа от "Слуги народа" Юрченко – Гео ЛеросВсе новости »
13 сентября 2020, 13:03На Львовщине мужчина с ножом напал на пограничника
11 сентября 2020, 15:39Во Львовской области напали на приемную нардепа Олега Синютки
11 сентября 2020, 14:54
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона