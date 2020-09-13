На украинско-белорусской границе ввели усиленные меры безопасности

Пограничники хотят предотвратить провокации и незаконном пересечении границы

Пограничники хотят предотвратить провокации и незаконном пересечении границы

Фото: ГПСУ

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, пишет RegioNews.

Сейчас проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

Усиление охраны данного направления государственного рубежа проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозора" и Кинологического центра учебно. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27"", - говорится в сообщении.

Украинские силовики отмечают, что хотят предупредить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами человек.

Напомним, в МИД объяснили, почему правительство ограничил транзит в стране.