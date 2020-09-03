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03 сентября 2020, 16:58

В МИД объяснили, почему правительство ограничило транзит страной

03 сентября 2020, 16:58
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В правительстве говорят, что были многочисленные злоупотребления транзитом со стороны иностранцев
В правительстве говорят, что были многочисленные злоупотребления транзитом со стороны иностранцев
Фото: МИД
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Кабинет министров ограничил транзит страной из-за многочисленных злоупотреблений иностранцев, которые заезжали в Украину ради транзита, но оставались на территории.

Об этом он рассказал в эфире "1+1", передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Ведущая спросила, возможно ли, что хасиды едут в Умань, а на границе говорят, что заезжают в страну транзитом.

"Каждый турист должен быть добросовестным. Если ты едешь транзитом - это одно дело, а если ты сказал на границе, что едешь транзитом, а на самом деле поехал в Умань - то это совсем другое дело. У нас свободная и демократическая страна, если ты пересек границу, то ты можешь ехать куда угодно. Поэтому здесь вопрос очень деликатный и мы должны понимать, что граждане так же должны вести себя добросовестно, декларируя цель своего въезда в страну", - заявил Кулеба.

По его словам, "что касается транзита, то вчера мы на правительстве ограничили эту возможность именно потому, что были зафиксированы многочисленные случаи злоупотреблений этой опцией".

"Самый массовый транзит - это граждане Молдовы и России, через Украину автотранспортом едут домой. Для этих случаев будет сопровождение полиции и мы сможем продолжить транзит", - добавил министр.

Напомним, Кабмин собирается смягчить запрет на въезд иностранцев.

Украина МИД правительство Умань хасидиы
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