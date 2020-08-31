Директор НАБУ Сытник преувеличил доходы бюджета от работы своего ведомства в 757 раз - СМИ

НАБУ передало в бюджет лишь 2 миллиона гривен, а не 1,5 миллиарда, как заявлял Артем Сытник

НАБУ передало в бюджет лишь 2 миллиона гривен, а не 1,5 миллиарда, как заявлял Артем Сытник

Фото: Страна.ua

Директор НАБУ Артем Сытник преувеличил в 757 раз, когда заявил поступлении в бюджет 1,5 млрд грн от деятельности НАБУ в этом году.

Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства финансов Украины на журналистский запрос "Деловой столицы", пишет RegioNews.

Как известно, 17 августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы НАБУ в I полугодии 2020 составил более 1,5 млрд грн. Однако, согласно ответу Министерства финансов на запрос о суммах поступлений от деятельности НАБУ в бюджет страны, общая сумма поступлений от деятельности всех антикоррупционных и следственных органов по "антикоррупционных" статьях в январе-июле 2020 составила 48 тысяч грн. Еще 1,95 млн грн составляет сумма, которую возмещено добровольно лицами в ходе досудебного расследования (по данным НАБУ). Вместе экономический эффект от деятельности НАБУ составляет 1,998 млн грн, что составляет около 0,1% от названной Сытником суммы.

Как за 3 месяца НАБУ умудрилось заработать в бюджет 1,5 млрд? Даже рекордная сумма взятки, конфискованной по делу Злочевского, $6 млн, не объясняет этой фантастической цифры, тем более, что эти 6 млн в бюджет попасть никак не могли - они лишь изьяты, еще следствие продолжается, и приговора суда об их конфискации еще не было. Ответ очень прост. Никакие 1,5 млрд бюджет не получил от НАБУ", - пишет ДС.

Напомним, 19 августа Сытника оригинально поздравили с днем рождения - на пешеходном мосту в одном из районов столицы повесили банер с обращением "Спасибо, что никого не посадил".