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31 серпня 2020, 16:39 12

Директор НАБУ Ситник перебільшив доходи бюджету від роботи свого відомства в 757 раз - ЗМІ

31 серпня 2020, 16:39 12
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НАБУ передало до бюджету лише 2 мільйони гривень, а не 1,5 мільярда, як заявляв Артем Ситник
НАБУ передало до бюджету лише 2 мільйони гривень, а не 1,5 мільярда, як заявляв Артем Ситник
Фото: Страна.ua
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Директор НАБУ Артем Ситник перебільшив у 757 разів, коли заявив про надходження до бюджету 1,5 млрд грн від діяльності НАБУ в цьому році.

Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства фінансів України на журналістський запит "Ділової столиці", пише RegioNews.

Як відомо, 17 серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що економічний ефект від роботи НАБУ в I півріччі 2020 склав більше 1,5 млрд грн. Однак, згідно відповіді Міністерства фінансів на запит про суми надходжень від діяльності НАБУ в бюджет країни, загальна сума надходжень від діяльності всіх антикорупційних та слідчих органів по "антикорупційних" статтях у січні-липні 2020 склала 48 тисяч грн. Ще 1,95 млн грн становить сума, яку добровільно відшкодовано особами в ході досудового розслідування (за даними НАБУ). Разом економічний ефект від діяльності НАБУ становить 1,998 млн грн, що складає близько 0,1% від названої Ситником суми.

Як за 3 місяці НАБУ примудрився заробити в бюджет 1,5 млрд? Навіть рекордна сума хабара, конфіскованої у справі Злочевського, $6 млн, не пояснює цієї фантастичної цифри, тим більше, що ці 6 млн в бюджет потрапити ніяк не могли - вони лише вилучення, слідство ще триває, і вироку суду про їх конфіскацію ще не було. Відповідь дуже проста. Ніякі 1,5 млрд бюджет не отримав від НАБУ", - пише ДС.

Нагадаємо, 19 серпня Ситника оригінально привітали з днем народження - на пішохідному мосту в одному з районів столиці повісили банер із зверненням "Спасибі, що нікого не посадив".

НАБУ доходи Артем Ситник бюджет финансы Міністерство
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