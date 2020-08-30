Указ об увольнении Сытника должен выдать Зеленский, - Вениславский

В законе о НАБУ ничего не говорится об увольнении директора Бюро на основании решения суда

В законе о НАБУ ничего не говорится об увольнении директора Бюро на основании решения суда

Офис президента

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что директор НАБУ Артем Сытник больше не может выполнять свои полномочия, поскольку приказ о его назначении потерял силу решения суда. В то же время в законе об антикоррупционном бюро нет такого основания прекращения полномочий главы как решение КСУ.

Как заявил Вениславский в интервью "Суспильному", при такой ситуации глава государства должен издать указ об увольнении Сытника с должности, сообщает RegioNews. "Заблокирована только работа директора НАБУ, поскольку его полномочия прекращены, который, как решил Конституционный суд, был назначен в неконституционный способ. Кто будет выполнять эти полномочия — вопрос открытый. Скорее всего, его первый заместитель", - сказал он. Вениславский отметил, что в законе о НАБУ есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя, и таких оснований, как решение КСУ, там нет. "С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить. Самый первый вариант — президент должен издать указ об увольнении главы НАБУ на основании решения КСУ. Пойдет ли президент таким путем — сейчас я не могу сказать", - сообщил представитель президента Украины в Конституционном суде. Напомним, 28 августа суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ. Позже в НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства, в Бюро также считают решение Конституционного суда политически мотивированным. Также сообщалось, что у Зеленского хотят провести новый конкурс на главу НАБУ.

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