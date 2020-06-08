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08 июня 2020, 14:51 8

В МОЗ определились с новым главой НСЗУ, но не назвали его имени

08 июня 2020, 14:51 8
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Документы по человеку будут переданы в Кабмин
Документы по человеку будут переданы в Кабмин
Фото: из открытых источников
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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова министра на брифинге.

Я уже определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в Кабинет министров Украины. И после прохождения всех процедур, которые предусмотрены законом, он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.

По его словам, этот человек будет руководить службой здоровья временно. После карантина в течение двух месяцев объявят и проведут полноценный конкурс на главу НСЗУ.

Также сообщается, что записи интервью с кандидатами на должность главы службы обнародованы на Youtube-канале Нацагентства по вопросам госслужбы.

Напомним, предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместительница Оксана Мовчан.

По состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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Максим Степанов Минздрав карантин Кабмин министр
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