Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали одно нарушение режима "тишины"

Потерь среди личного состава нет

Потерь среди личного состава нет

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки в штабе ООС задокументировали 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, несколько выстрелов из стрелкового оружия раздались у Марьинки. Поскольку вражеские провокации не несли угрозы украинским воинам, огонь в ответ не открывался.

В штабе также отмечают, что от начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не замечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - указано в сообщении.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных, также боевики нарушили режим тишины вблизи хутора Вольный.