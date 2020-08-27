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Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали одно нарушение режима "тишины"
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27 августа 2020, 08:19 3

Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали одно нарушение режима "тишины"

27 августа 2020, 08:19 3
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Потерь среди личного состава нет
Потерь среди личного состава нет
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки в штабе ООС задокументировали 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, несколько выстрелов из стрелкового оружия раздались у Марьинки. Поскольку вражеские провокации не несли угрозы украинским воинам, огонь в ответ не открывался.

В штабе также отмечают, что от начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не замечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - указано в сообщении.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных, также боевики нарушили режим тишины вблизи хутора Вольный.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
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