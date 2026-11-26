Фото: ГСЧС

Вражеские войска нанесли удары по частным домовладениям в Черниговском и Новгород-Северском районах Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атак возникли пожары. Загорелись жилые дома и хозяйственные постройки.

Спасатели ликвидировали пожары.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев в ночь на 26 ноября пострадали семь человек.