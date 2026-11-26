На Буковине разоблачили незаконную продажу алкоголя и табака на 35 млн грн
В Черновцах разоблачили группу лиц, которая организовала незаконное хранение и оптовую продажу алкогольных напитков и табачных изделий
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает RegioNews.
По данным следствия, в 2026 году на территории Черновцов действовала схема незаконного сбыта алкоголя и табачных изделий. Среди продукции находились спиртные напитки, незаконно изготовленный кальянный табак и сигареты известных международных брендов.
Товар продавали оптовыми партиями, отправляя его через почтовые отделения покупателям в разные регионы Украины. При этом участники схемы скрывали свою деятельность и уклонялись от налогов.
Незаконную продукцию хранили в арендованном складском помещении. Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли:
- 4674 кг кальянного табака;
- 27 338 пачек сигарет;
- 600 бутылок алкоголя без марок акцизного налога;
- транспортное средство, используемое для перевозки подакцизной продукции.
Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества и товаров составляет 35 млн. грн.
Уголовное производство расследуют по ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.
Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших масштабное незаконное производство и сбыт табака. В ходе обысков изъяли более 15 тонн табачного сырья и оборудования для его переработки.