Фото: БЭБ

В Черновцах разоблачили группу лиц, которая организовала незаконное хранение и оптовую продажу алкогольных напитков и табачных изделий

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2026 году на территории Черновцов действовала схема незаконного сбыта алкоголя и табачных изделий. Среди продукции находились спиртные напитки, незаконно изготовленный кальянный табак и сигареты известных международных брендов.

Товар продавали оптовыми партиями, отправляя его через почтовые отделения покупателям в разные регионы Украины. При этом участники схемы скрывали свою деятельность и уклонялись от налогов.

Незаконную продукцию хранили в арендованном складском помещении. Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли:

4674 кг кальянного табака;

27 338 пачек сигарет;

600 бутылок алкоголя без марок акцизного налога;

транспортное средство, используемое для перевозки подакцизной продукции.

Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества и товаров составляет 35 млн. грн.

Уголовное производство расследуют по ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших масштабное незаконное производство и сбыт табака. В ходе обысков изъяли более 15 тонн табачного сырья и оборудования для его переработки.