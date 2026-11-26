Фото: Прокуратура Украины

В Черновцах 28-летний мужчина обвиняется в убийстве 79-летней женщины, у которой он арендовал летнюю кухню, а также в поджоге ее дома. Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина арендовал летнюю кухню во дворе домовладения потерпевшей. 3 июня 2026 между ними возникла ссора из-за оплаты аренды.

Во время конфликта арендатор решил убить владелицу, чтобы вернуть ранее оплаченные за аренду деньги. Он нанес 79-летней женщине многочисленные телесные повреждения. От полученных травм она скончалась.

После этого мужчина обыскал дом и забрал около 6 тысяч гривен, золотое кольцо и мобильный телефон погибшей.

Пытаясь скрыть преступление, обвиняемый поджег дом и летнюю кухню, после чего скрылся. Впоследствии правоохранители установили его причастность к преступлению и задержали.

Мужчине инкриминируют:

умышленное убийство по корыстным мотивам (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Черкасской области мужчина до смерти избил знакомого во время застолья. Они вместе употребляли алкогольные напитки, когда между ними возникла ссора. Впоследствии конфликт перерос в драку.