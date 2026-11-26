Фото: полиция

Полиция Киева разыскивает водителя, сбившего 60-летнюю женщину в Деснянском районе столицы и покинувшего место ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло 24 ноября около 16:50 на перекрестке улиц Кубанской Украины и Василия Иванисы.

Водитель совершил наезд на местную жительницу и продолжил движение, не остановившись. Пострадавшую с переломами и другими травмами госпитализировали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Правоохранители просят очевидцев аварии и граждан, имеющих видеозаписи момента ДТП, обратиться за телефонами: 063-633-96-71, 096-199-69-88 или на спецлинию 102.

Напомним, ранее в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине сообщили о подозрении.