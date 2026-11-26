В Киеве разыскивают водителя, сбившего женщину и покинувшего место ДТП
Полиция Киева разыскивает водителя, сбившего 60-летнюю женщину в Деснянском районе столицы и покинувшего место ДТП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
ДТП произошло 24 ноября около 16:50 на перекрестке улиц Кубанской Украины и Василия Иванисы.
Водитель совершил наезд на местную жительницу и продолжил движение, не остановившись. Пострадавшую с переломами и другими травмами госпитализировали.
По данному факту следователи открыли уголовное производство.
Правоохранители просят очевидцев аварии и граждан, имеющих видеозаписи момента ДТП, обратиться за телефонами: 063-633-96-71, 096-199-69-88 или на спецлинию 102.
Напомним, ранее в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине сообщили о подозрении.