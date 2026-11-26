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Кабинет Министров продлил до 4 июня 2027 года включительно переходный период для бизнеса по выполнению требований по защите работников и посетителей во время воздушной тревоги желтого уровня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики, передает RegioNews.

Это означает, что предприятия, которые еще не обустроили укрытие или не обеспечили доступ к ним, смогут продолжать работу по согласованию с работниками и при соблюдении мер безопасности.

В Министерстве экономики отметили, что решение наработали совместно с представителями бизнеса и с учетом рекомендаций Верховной Рады.

Правительство объясняет, что стремится обеспечить непрерывную работу предприятий и сохранение рабочих мест, отмечая, что безопасность людей остается приоритетом.

Какие требования будут действовать с 5 июня 2027?

После завершения переходного периода будет введен дифференцированный подход в зависимости от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте:

До 20 человек включительно – обязательное укрытие не потребуется. В то же время предприятия должны обеспечить оповещения, информирование о доступных укрытиях, согласованиях с работниками и организационные меры безопасности.

От 21 до 99 человек – необходимо обеспечить доступ к укрытию, безопасному пространству или, при определенных условиях, наиболее защищенному внутреннему помещению.

100 и более человек – обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.

Отдельные исключения предусмотрены для предприятий, которые объективно не могут обустроить укрытие, а также поставщикам товаров и услуг первой необходимости. Они смогут работать при соблюдении установленных мер безопасности.

До завершения переходного периода правительство планирует продлить консультации с парламентариями и представителями бизнеса для наработки долгосрочного решения, учитывающего интересы предпринимателей и безопасность людей.

Напомним, ранее переходный период для бизнеса был рассчитан только до 4 декабря 2026 года. После этого предприятия, которые не имели собственного или доступного вблизи укрытия, должны прекращать работу во время объявления воздушной тревоги желтого уровня.

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