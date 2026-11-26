Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Возник пожар, который спасатели локализовали на площади 350 кв. м.

Из-за угрозы повторных обстрелов и высокой активности российских беспилотников огнеборцы были вынуждены приостановить тушение пожара.

Напомним, в результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев в ночь на 26 ноября пострадали семь человек.