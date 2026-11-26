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На Покровском направлении украинские операторы беспилотников с помощью тяжелого гексакоптера Vampir уничтожили российского штурмовика, пытавшегося прорваться к позициям Сил обороны на мотоцикле

Об этом сообщили в сводном подразделении Национальной полиции Украины "Стрелецкие", передает RegioNews.

Во время патрулирования территории операторы беспилотных систем обнаружили российского военного, двигавшегося на мотоцикле в направлении удерживаемых украинскими защитниками позиций.

Для его преследования бойцы применили тяжелый гексакоптер Vampir. Беспилотник настиг российского штурмовика, после чего оператор сбросил боеприпас.

В результате удар оккупанта был уничтожен.

Напомним, украинские военные показали новые кадры с фронта. Дроны атаковали позиции россиян. На кадрах можно увидеть работу военных бригад "Химера".