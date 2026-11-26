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В результате российских атак на объекты энергетики по состоянию на утро 26 ноября часть потребителей в семи областях Украины осталась без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Обесточивания зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Энергетики проводят ремонтные и восстановительные работы там, где разрешает ситуация с безопасностью. Повторные российские атаки и постоянные воздушные тревоги затрудняют работу ремонтных бригад и увеличивают время обновления электроснабжения.

В течение 26 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Напомним, в ночь на 26 ноября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/Циркон/С-400 и 113 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 20 локациях.