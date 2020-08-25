В Раде решили провести конкурс на лучший большой герб Украины

Организацией конкурса должен заняться Кабмин

Организацией конкурса должен заняться Кабмин

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию внеочередного заседания парламента.

За соответствующее постановление проголосовали 279 народных депутатов.

Документом предусмотрено "поручить Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины и в определенные сроки создать организационный комитет".

В свою очередь, Кабмин должен разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса; осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения установленные по результатам конкурса.

Напомним, что малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент большого герба. Однако большого герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

Ранее сообщалось, что народные депутаты 25 августа собрались на внеочередное заседание, чтобы принять закон о повышении минималки, а также поддержать ряд ратификаций.