Рада собралась на внеочередное заседание (ОНЛАЙН)

Парламентарии должны принять ряд законов

Парламентарии должны принять ряд законов

Народные депутаты 25 августа собрались на внеочередное заседание, чтобы принять закон о повышении минималки, а также поддержать ряд ратификаций.

Об этом передает RegioNews.

Нардепы сегодня рассмотрят в первом чтении законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год. Также парламентарии рассмотрят проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного Герба Украины.

Кроме этого, на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.

В то же время Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитие трансъевропейской транспортной сети.

Ранее сообщалось, что журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.