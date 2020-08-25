Рада собралась на внеочередное заседание (ОНЛАЙН)
Народные депутаты 25 августа собрались на внеочередное заседание, чтобы принять закон о повышении минималки, а также поддержать ряд ратификаций.
Об этом передает RegioNews.
Нардепы сегодня рассмотрят в первом чтении законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год. Также парламентарии рассмотрят проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного Герба Украины.
Кроме этого, на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.
В то же время Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитие трансъевропейской транспортной сети.
Ранее сообщалось, что журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.