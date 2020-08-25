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25 августа 2020, 11:39 5

Рада собралась на внеочередное заседание (ОНЛАЙН)

25 августа 2020, 11:39 5
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Парламентарии должны принять ряд законов
Парламентарии должны принять ряд законов
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Народные депутаты 25 августа собрались на внеочередное заседание, чтобы принять закон о повышении минималки, а также поддержать ряд ратификаций.

Об этом передает RegioNews.

Нардепы сегодня рассмотрят в первом чтении законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год. Также парламентарии рассмотрят проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного Герба Украины.

Кроме этого, на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.

В то же время Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитие трансъевропейской транспортной сети.

Ранее сообщалось, что журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.

Украина Верховная Рада заседание законопроект парламент
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