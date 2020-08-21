Сутки на Донбассе: зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Ситуация остается контролируемой

Ситуация остается контролируемой

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки по всей линии разграничения на Донбассе были зафиксированы 2 случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, зафиксированы бесперебойные выстрелы крупнокалиберного пулемета под Авдеевкой, а в Новоалександровке противник выстрелил из автомата.

"Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши солдаты на них не реагировали и не открывали огонь”, - сообщили в штабе.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток, 21 августа, полосы ответственности наших боевых бригад не ознаменовались молчанием со стороны российско-оккупационных войск. Наши солдаты продолжают выполнять свои задачи и готовы адекватно реагировать на предполагаемые коварные действия противника”, — подчеркнули в ООС.

Напомним, сутками ранее боевики трижды нарушили режим "тишины".