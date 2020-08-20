Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"

Никто из украинских военных не пострадал

Никто из украинских военных не пострадал

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки по всей линии разграничения на Донбассе были зафиксированы 3 случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Огневую активность боевиков зафиксировали вблизи Луганского и дважды возле Попасной. Стреляли из стрелкогово оружия, во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни воинам ВСУ, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

"Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, сутками ранее по всей линии разграничения не было зафиксировано провокаций и обстрелов со стороны вооруженных формирований боевиков.