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20 августа 2020, 10:14 9

Масштабный пожар под Харьковом тушили около 12 часов - ГСЧС

20 августа 2020, 10:14 9
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Горел склад резиновых изделий
Горел склад резиновых изделий
Фото: ГСЧС
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В Харьковской области в Дергачевском районе вечером 19 августа произошел пожар на предприятии по производству резиновых изделий. Пожар возник в складском здании, где хранились изделия.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

19 августа в 18:28 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в производственно-складском здании предприятия по производству резиновых изделий по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, село Безруки, ул. Шевченко, 20а", - сказано в сообщении.

Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь и быстро распространялся.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1000 кв.м. Горело складское помещение с готовой продукцией с резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха. В 19:56 пожарные локализовали его.

На тушение огня спасатели подали 10 пожарных стволов и в 19:56 локализовали его. Лишь в 6:55 на следующий день, приложив много усилий, пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пострадавших нет, а причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним, 15 августа произошел пожар в Хустской районной больнице на Закарпатье. Из-за пожара пришлось эвакуировать 200 человек, из которых 160 - пациенты.

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