На 102-м году жизни скончался Борис Патон

Свои соболезнования уже выразил президент Владимир Зеленский

Свои соболезнования уже выразил президент Владимир Зеленский

В возрасте 101 года скончался ученый с мировым именем, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода, пишет RegioNews.

Алексей Данилов также сообщил, что формируется государственная комиссия по организации похорон ученого, поскольку у него фактически не осталось родственников.

Справка:

Борис Патон – бессменный с 1962 года президент Национальной академии наук Украины и Института электросварки (имени своего отца) с 1953 года, ученому в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952).

Патон является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.