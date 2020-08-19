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19 августа 2020, 19:33 2

На 102-м году жизни скончался Борис Патон

19 августа 2020, 19:33 2
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В возрасте 101 года скончался ученый с мировым именем, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода, пишет RegioNews.

Алексей Данилов также сообщил, что формируется государственная комиссия по организации похорон ученого, поскольку у него фактически не осталось родственников.

Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда....

Опубликовано Владимиром Зеленским Среда, 19 августа 2020 г.

Справка:

Борис Патон – бессменный с 1962 года президент Национальной академии наук Украины и Института электросварки (имени своего отца) с 1953 года, ученому в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952).

Патон является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

СНБО Владимир Зеленский смерть президент Алексей Данилов Борис Патон похороны
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