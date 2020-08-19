Сутки на Донбассе: провокаций со стороны боевиков не зафиксировано

Никто из украинских военных не пострадал

Никто из украинских военных не пострадал

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки по всей линии разграничения не было зафиксирвоано провокаций и обстрелов со стороны вооруженных формирований боевиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — сообщили в штабе.

Добавляется, что кроме военнослужащих ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

"Так, сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в ходе осмотра транспортного средства, который двигался через линию разграничения КПВВ "Новотроицкое", после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлено средства в сумме 200 тыс. гривен. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донетчине зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.