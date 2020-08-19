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19 августа 2020, 14:21 8

На Харьковщине возник масштабный пожар в магазине: слышны взрывы

19 августа 2020, 14:21 8
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Площадь возгорания составила 900 квадратных метров
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров
Фото: ГСЧС
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В Харьковской области масштабный пожар охватил продуктовый магазин "Посад" в поселке Сахновщина, пламя охватило и соседнее здание.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В 13:25 спасателям удалось локализовать огонь, ликвидация ЧП продолжается", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 30 человек личного состава и шесть единиц техники ДСНС. Жертв и пострадавших нет.

Как отмечают очевидцы, на месте пожара слышны были взрывы.

Напомним, 15 августа произошел пожар в Хустской районной больнице на Закарпатье. Из-за пожара пришлось эвакуировать 200 человек, из которых 160 - пациенты.

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