На Харьковщине возник масштабный пожар в магазине: слышны взрывы
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров
В Харьковской области масштабный пожар охватил продуктовый магазин "Посад" в поселке Сахновщина, пламя охватило и соседнее здание.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В 13:25 спасателям удалось локализовать огонь, ликвидация ЧП продолжается", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 30 человек личного состава и шесть единиц техники ДСНС. Жертв и пострадавших нет.
Как отмечают очевидцы, на месте пожара слышны были взрывы.
Напомним, 15 августа произошел пожар в Хустской районной больнице на Закарпатье. Из-за пожара пришлось эвакуировать 200 человек, из которых 160 - пациенты.
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