Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"

Потерь среди личного состава служащих Объединенных сил нет

Потерь среди личного состава служащих Объединенных сил нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС

В штабе отмечают, что украинские воины продолжают соблюдать режим полного прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Одна из провокаций боевиков была зафиксирована вблизи населенного пункта Водяное - стреляли из подствольного гранатомета.

"Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, накануне Кравчук назвал условия политического урегулирования на Донбассе.