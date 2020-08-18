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Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
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18 августа 2020, 08:19 3

Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"

18 августа 2020, 08:19 3
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС

В штабе отмечают, что украинские воины продолжают соблюдать режим полного прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Одна из провокаций боевиков была зафиксирована вблизи населенного пункта Водяное - стреляли из подствольного гранатомета.

"Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, накануне Кравчук назвал условия политического урегулирования на Донбассе.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
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