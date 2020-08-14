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14 августа 2020, 12:59 8

Стало известно, какой будет минимальная зарплата в 2021 году

14 августа 2020, 12:59 8
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Зарплата будет повышаться в несколько этапов
Зарплата будет повышаться в несколько этапов
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В Украине с 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6000 гривен. С 1 июля 2021 года она повысится до 6500 гривен.

Соответствующие планы подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он отметил, что до 5000 гривен минимальная зарплата вырастет с 1 сентября 2020 года после принятия Радой соответствующего закона.

"Второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть - мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", - сказал он.

По словам президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Напомним, Зеленский просит Разумкова провести заседание Рады 25 августа, чтобы проголосовать за закон о повышении минималки.

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