На Тернопольщине нашли более 30 авиабомб времен Второй мировой войны
Все боеприпасы обезвредили
Все боеприпасы обезвредили
В Тернопольской области пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 31 авиабомбу времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Главного управления ГСЧС в Тернопольской области.
Боеприпасы нашли 10 августа на территории питомника в городе Бучач. В частности, пиротехники обнаружили 30 авиабомб АО-2.5 и одну авиабомбу ЗАБ-50 времен Второй мировой войны.
Все боеприпасы вывезли в безопасное место и обезвредили.
Напомним, на Ровенщине обезвредили стокилограммовую авиабомбу.
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