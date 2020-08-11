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11 августа 2020, 16:56 13

На Тернопольщине нашли более 30 авиабомб времен Второй мировой войны

11 августа 2020, 16:56 13
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Все боеприпасы обезвредили
Все боеприпасы обезвредили
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В Тернопольской области пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 31 авиабомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Главного управления ГСЧС в Тернопольской области.

Боеприпасы нашли 10 августа на территории питомника в городе Бучач. В частности, пиротехники обнаружили 30 авиабомб АО-2.5 и одну авиабомбу ЗАБ-50 времен Второй мировой войны.

Все боеприпасы вывезли в безопасное место и обезвредили.

Напомним, на Ровенщине обезвредили стокилограммовую авиабомбу.

война спасатели ГСЧС Вторая мировая Боеприпасы
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