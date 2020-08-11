На Донетчине пресекли продажу контрафактного алкоголя и табака более чем на 4 миллиона гривен

"Бизнесмены" изготавливали фальшивые акцизные марки и реализовывали "товар" через собственные магазины

"Бизнесмены" изготавливали фальшивые акцизные марки и реализовывали "товар" через собственные магазины

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовал представитель местной коммерческой структуры. В собственном складском помещении он наладил изготовление поддельных акцизных марок для контрафактных сигарет и алкоголя, которые получал от своих сообщников. Готовый "товар" дельцы реализовывали через собственную сеть розничной торговли.

Во время обысков на складах фигурантов в Покровске правоохранители обнаружили более 100 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного сбора и 1200 литров суррогата. Ориентировочная стоимость изъятого фальсификата составляет более 4 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Напомним, сегодня в районе ООС разоблачили схему хищения продуктов для раненых бойцов.