Шмыгаль рассказал о работе "свободных экономических зон" на Донбассе

"Свободные экономические зоны" на Донбассе - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест

"Свободные экономические зоны" на Донбассе - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест

Фото: AFP

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал детали создания и работы свободных экономических зон" (зоны приоритетного развития) на Донбассе. Сейчас над механизмами функционирования свободных экономических зон работают Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает RegioNews. В отношении создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, которые сегодня расположены возле линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса", – отметил премьер. По его словам, сейчас есть "образ и концепция". Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят позже. Шмыгаль уверяет, что это та стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создание рабочих мест, наполнение местных бюджетов. Он уточнил, что зоны приоритетного развития – это 15-20-километровая зона в границах от линии разграничения. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в каких-то пределах от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас", – сказал Шмыгаль. Напомним, что первый президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны на Донбассе могло бы помочь в решении конфликта.

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