Хорошо знает Донбасс: Кравчук хочет приобщить к ТКГ больше людей с ОРДЛО

К переговорам должны быть привлечены люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах и общественных организациях

К переговорам должны быть привлечены люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах и общественных организациях

Фото: из открытых источников

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук намерен ввести в переговорный процесс войны на востоке Украины одного или нескольких людей, которые "хорошо знают Донбасс".

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Мы хотим ввести туда людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе. Нам главное - услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, что это наша территория. Она - украинская", - заявил Кравчук.

По его словам, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное - людей, которые там живут.

Это люди, которые не принимают участия в управлении, не принимали участия в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях – я готов их слушать", - пояснил он.

Первый президент также подчеркнул, что для того, чтобы убедить Москву, нужно не только желание Киева.

"Их трудно убеждать. А когда это желание будет людей, которые там живут, и тех, которые находятся за пределами (неподконтрольных территорий, - ред.), подчеркиваю, что это миллион семьсот тысяч человек, тогда как Москва услышит лучше и также будет идти навстречу людям. Я в это верю", - сказал Кравчук.

Напомним, Кравчук рассказал о "красные линии", которые нельзя переступать в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.