Перемирие на Донбассе: боевики вновь нарушили договоренности

Зафиксировано 4 обстрела со стороны оккупантов

Зафиксировано 4 обстрела со стороны оккупантов

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые Трехстороннеей контактной группой. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вражеские провокации из стрелкового оружия были зафиксированы возле Марьинки и Новозвановки. Также, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовское враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - сообщили в штабе.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 9 августа на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.