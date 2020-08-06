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06 августа 2020, 11:58 5

В Донецкой области без воды остались почти 50 тысяч жителей

06 августа 2020, 11:58 5
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О том, когда будет восстановлено водоснабжение, спасатели не сообщают
Фото: ГСЧС
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В Донецкой области из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" без воды остались жители двух городов и трех окрестных селений.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Из-за повреждения водопровода без воды остались 43 тысячи жителей Торецка и Железного, а также поселков Северное, Южное и Щербиновка.

Спасатели совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз воды для населения.

Только за минувшие сутки спасатели подвезли 4,36 куб. м технической и 34,5 питьевой воды.

Напомним, под Харьковом десантники во время учений распугали отдыхающих на пляже. В ходе учений армейский вертолет прошел над водой, выбросив десант из четырех человек.

вода ГСЧС Донецкая область авария новости
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