Правительство прекратит выплачивать пособие на детей физическим лицам - предпринимателям

В правительстве считают, что ослабление карантина позволило бизнесу восстановиться

В правительстве считают, что ослабление карантина позволило бизнесу восстановиться

Фото: maanimo.com

Об этом сообщила пресс служба Министерства социальной политики, информирует RegioNews.

Отмечается, что выплаты во время карантина предоставлялись предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога. Однако, в правительстве считают, что ослабление карантина позволило большинству физических лиц-предпринимателей возобновить свою деятельность.

Кроме того, в июне и первой половине июля текущего года численность ФЛП в Украине увеличилась почти на пять тысяч. Они избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога, что позволяло им получать помощь на содержание детей.

Мы реально помогли семьям предпринимателей с детьми в сложный период и поддерживаем сейчас. В связи с улучшением условий предпринимательской деятельности эта временная государственная программа завершается в сентябре", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин полностью распределил средства из "антикоронавирусного" Фонда.