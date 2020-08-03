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03 августа 2020, 20:38

Правительство прекратит выплачивать пособие на детей физическим лицам - предпринимателям

03 августа 2020, 20:38
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В правительстве считают, что ослабление карантина позволило бизнесу восстановиться
В правительстве считают, что ослабление карантина позволило бизнесу восстановиться
Фото: maanimo.com
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Кабинет министров Украины прекращает выплаты пособий на детей физическим лицам-предпринимателям с сентября текущего года.

Об этом сообщила пресс служба Министерства социальной политики, информирует RegioNews.

Отмечается, что выплаты во время карантина предоставлялись предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога. Однако, в правительстве считают, что ослабление карантина позволило большинству физических лиц-предпринимателей возобновить свою деятельность.

Кроме того, в июне и первой половине июля текущего года численность ФЛП в Украине увеличилась почти на пять тысяч. Они избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога, что позволяло им получать помощь на содержание детей.

Мы реально помогли семьям предпринимателей с детьми в сложный период и поддерживаем сейчас. В связи с улучшением условий предпринимательской деятельности эта временная государственная программа завершается в сентябре", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин полностью распределил средства из "антикоронавирусного" Фонда.

Кабмин дети помощь предприятие бизнес социальные выплаты
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