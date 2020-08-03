Правительство прекратит выплачивать пособие на детей физическим лицам - предпринимателям
Кабинет министров Украины прекращает выплаты пособий на детей физическим лицам-предпринимателям с сентября текущего года.
Об этом сообщила пресс служба Министерства социальной политики, информирует RegioNews.
Отмечается, что выплаты во время карантина предоставлялись предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога. Однако, в правительстве считают, что ослабление карантина позволило большинству физических лиц-предпринимателей возобновить свою деятельность.
Кроме того, в июне и первой половине июля текущего года численность ФЛП в Украине увеличилась почти на пять тысяч. Они избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога, что позволяло им получать помощь на содержание детей.
Мы реально помогли семьям предпринимателей с детьми в сложный период и поддерживаем сейчас. В связи с улучшением условий предпринимательской деятельности эта временная государственная программа завершается в сентябре", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин полностью распределил средства из "антикоронавирусного" Фонда.